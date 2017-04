Google veröffentlicht Assistant-SDK

Profi IT

Mit dem neuen SDK können nun auch Dritthersteller eigene Geräte mit dem Google Assistant entwickeln.

Vergrößern Google startet eine Developer-Preview für sein Google Assistant SDK. © Deeplocal

Google hat heute eine Developer-Preview des Google Assistant SDK vorgestellt. Mit dem Software Development Kit können Dritthersteller eigene Hardware-Prototypen entwickeln, bei denen der Sprachassistent Google Assistant zum Einsatz kommt. Als Beispiele nennt der Suchmaschinen-Konzern etwa Roboter oder einen smarten Spiegel.



Das Google Assistant SDK beinhaltet eine gRPC API und einen Python-Open-Source-Klienten, der die Authentifikation und den Zugriff auf die API regelt. Ebenfalls an Bord sind Beispiele und Dokumentationen, die die Implementierung des Google Assistant erleichtern sollen. Das SDK erlaubt die Aufnahme eines gesprochenen Satz wie etwa „Was steht heute in meinem Kalender?“, leitet diesen an den Google Assistant Service weiter und erhält eine Audio-Antwort. Das SDK unterstützt laut Google unter anderem den Raspberry Pi und viele weitere Plattformen.

Vergrößern Der Mocktails Mixer übt sich in Smalltalk und bereitet nebenbei Cocktails zu. © Deeplocal

Das Software Development Kit steht ab sofort auf developers.google.com zum Download bereit. In einem Einführungsvideo erklärt Wayne Piekarski von Googles Developer-Relations-Team das SDK. Deeplocal, ein Entwicklerstudio aus Pittsburgh hat die Software bereits ausprobiert und einen Mocktails-Mixer mit Googles Assistant gebaut. Wer den Roboter-Barkeeper zu Hause nachbauen will, findet die Dokumentation und die dafür nötige Open-Source-Software auf Github .

Beim Google Assistant SDK handelt es sich derzeit noch um eine Developer-Preview. Google arbeitet eigenen Aussagen zufolge an zahlreichen weiteren Features wie etwa Hotword-Support und Integration für Companion-Apps. Für den Austausch mit anderen Entwicklern hat Google zudem eine neue Google+-Community ins Leben gerufen.