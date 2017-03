Google Play wird 5 Jahre alt - das sind die Top-Downloads

Vergrößern Google Play feiert den 5. Geburtstag © Google

Google Play feiert den 5. Geburtstag und aus diesem Anlass verrät Google, welche Inhalte am häufigsten heruntergeladen wurden.

Google feiert den fünften Geburtstag von Google Play. Am 6. März 2012 startete der digitale Marktplatz für Apps, Spiele, Filme, TV-Serien, Musik und elektronische Bücher. Auf das Angebot von Google Play kann nahezu von jedem Gerät aus zugegriffen werden. In einem Blog-Eintrag zum Google-Play-Geburtstag weist Google darauf hin, dass die Anzahl der aktiven Nutzer in den fünf Jahren auf 1 Milliarde angestiegen ist, die Google Play in 190 Ländern verwenden. "Google Play ist zu einer wichtigen Distributionsplattform für Entwickler geworden, die ein globales Publikum aufbauen wollen", so Google, und weiter: "Google Play erweckt Ihre Geräte zum Leben."

Anlässlich des Geburtstags verrät Google, welche Inhalte in den letzten fünf Jahren besonders häufig von US-Nutzern heruntergeladen wurden. Zu den am häufigsten installierten Spielen zählen Candy Crush Saga , gefolgt von Subway Surfers, Temple Run 2, Despicable Me und Clash of Clans.

Die am häufigsten installierten Apps - wobei hier nur die Anzahl der Downloads berücksichtigt wurden und nicht, wie häufig eine App vorinstalliert auf Geräten ausgeliefert wurde - Facebook gefolgt von Facebook Messenger, Pandora Radio, Instagram und Snapchat. Die aus unserer Sicht besten Android-Apps stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.

Die weiteren Top-Listen:

Meistverkaufte Songs: Thinking Out Loud (Ed Sheeran) gefolgt von Royals (Lorde), Blank Space (Taylor Swift), Uptown Funk (Mark Ronson feat. Bruno Mars) und Happy (Pharrell Williams).

Meistverkaufte Alben: 25 (Adele) gefolgt von The Marshall Mathers LP2 Deluxe (Eminem), 1989 (Taylor Swift), If You´re Reading This It´s Too Late (Drake) und To Pimp A Butterfly (Kendrick Lamar).

Meistverkaufte Filme: The Interview gefolgt von Frozen, Deadpool, Star Wars: The Force Awakens und Guardians of the Galaxy.

Meistverkaufte Bücher: Fifty Shades of Grey (E L James) , The Hunger Games Trilogy (Suzanne Collins), A Game of Thrones (George RR Martin), The Fault in Our Stars (John Green) und Gone Girl (Gillian Flynn).