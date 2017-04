Google Earth bekommt neue Funktionen

Google Earth 9.0 wartet unter anderem mit interaktiven Touren, einem Zufallsgenerator und einem 3D-Button auf.

Interaktive Touren bringen Google-Earth-Nutzer zu den schönsten Orten der Welt. © Google Inc.

Google Earth wurde in der neuen Version 9.0 veröffentlicht . Nach zwei Jahren Entwicklungszeit bringt die Software einige Neuerungen mit. Dazu zählt unter anderem die so genannte „Voyager“-Funktion. Voyager ist in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen, Forscher und Geschichtenerzählern entstanden. Die Funktion bietet interaktive, geführte Touren zu den schönsten Orten der Erde.

In insgesamt 50 Touren geht es unter anderem zu den National Treasures von BBC Earth in den Dschungel und auf mehrere Inseln. Die Schimpansenforscherin Jane Goodall erklärt im Gombe National Park in Tansania ihre Arbeit für den Artenschutz. Kinder machen mit den Girl Muppets Around the World Halt in Mexiko und erfahren interessante Details zur Maya-Kultur. Die Voyager-Touren sollen laut Google wöchentlich um neue Inhalte erweitert werden.

Ebenfalls neu ist die „Auf gut Glück!“-Funktion. Ein Zufallsgenerator liefert Nutzern einen von insgesamt 20.000 kuratierten Orten. Darunter finden sich das Opernhaus La Scala in Mailand, die Pembra Inseln oder die Swahili Küste. Info-Karten liefern hier viele Details zu den besuchten Orten.

Google Earth 9.0 mit einer neuen 3D-Ansicht. © Google Inc.

Neben Satelliten-Karten wartet Google Earth 9.0 auch mit 3D-Ansichten auf. Per 3D-Button können sich Nutzer etwa den Grand Canyon oder das Château de Chambord im Loiretal in Frankreich aus allen erdenklichen Winkeln anschauen. Besonders faszinierende Orte lassen sich über die Android-App als virtuelle Postkarte mit Freunden teilen.

Google Earth 9.0 funktioniert aktuell nur mit dem Chrome-Browser und in der Android-App. In den nächsten Wochen soll die Software auch für iOS und andere Browser folgen.