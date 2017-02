Google Assistant für alle Android-Geräte

Vergrößern Googles Assistant auf dem Galaxy S7, dem LG V20 und dem HTC 10. © Google

Googles Assistant wird in dieser Woche in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Deutschland ausgeliefert.

Wie Google heute in einem Blogbeitrag ankündigt , erscheint der Google Assistant für zahlreiche Dritthersteller-Smartphones. Der virtuelle Assistent wird noch in dieser Woche in englischer Sprache in den USA, Australien, Kanada und Großbritannien ausgeliefert. Eine deutsche Sprachversion soll ebenfalls in den nächsten Tagen erscheinen. Weitere Sprachen folgen laut Google in diesem Jahr.

Welche Smartphone-Modelle mit dem Google Assistant ausgestattet werden, ist derzeit noch unklar. Im Blog-Beitrag spricht Google lediglich von „geeigneten Geräten“ mit Android 6.0 Marshmallow und Android 7.0 Nougat. Ebenso ist noch nicht bekannt, ob der Google Assistant serverseitig oder per Play-Services-Update ausgeliefert wird.

Der Google Assistant wird die Spracheingabe in der Google-Suche ersetzen. Durch den Befehl „OK Google“ oder langes Drücken auf den Home-Button wird der Assistent gestartet. Nutzer können im Anschluss komplexere Fragestellungen wie etwa „Brauche ich heute einen Regenschirm?“ oder „Wie lautet mein Bestätigungscode für den Flug nach London?“ formulieren. Mit dem Google Assistant lassen sich außerdem Smart-Home-Anwendungen steuern, die beispielsweise für die Wohnzimmerbeleuchtung zuständig sind.

Einige Funktionen lässt der Google Assistant im Vergleich zur bisherigen Sprachsuche noch vermissen. So erkennt der Assistent beispielsweise keine Songs. Nachrichten kann er ebenfalls noch nicht vorlesen. Diese Features werden jedoch voraussichtlich bald Einzug in den Google Assistant halten.

Bislang war der Google Assistant über Google Allo auf Android-Smartphones ab Android 4.1 verfügbar. Angekündigt wurde der Assistent außerdem für Geräte ab Android TV 6.0. Der Google Assistant wurde erst kürzlich durch ein Versehen in der Alpha-Version der Google-App auch auf Nicht-Pixel-Smartphones freigeschaltet.

