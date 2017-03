Steam-Konkurrent: Gog Galaxy 1.2 sichert Spielstände in der Cloud

Vergrößern Steam-Konkurrent: Gog Galaxy 1.2 bringt Spielstände in der Cloud

Für den Steam-Konkurrenten Gog erscheint demnächst der Client Gog Galaxy 1.2. Gog Galaxy 1.2 bringt Universal Cloud Saves, diverse Individualisierungsmöglichkeiten, eine Reduzierung der CPU-Last und vieles mehr.

Gog Galaxy, der Client der DRM-freien Spiele-Vertriebsplattform Gog, bekommt mit Version 1.2 ein großes Update. Außerdem verlässt Gog Galaxy damit offiziell die Beta-Phase und gilt als finales Produkt.

Spielstände in der Cloud speichern und überall weiterspielen

Die wichtigste Neuerung in Gog Galaxy 1.2 sollen die Universal Cloud Saves sein. Damit können Sie Spielstände auf Cloud-Servern speichern und so auch beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Spielplattformen, beispielsweise zwischen einem Windows-Desktop-PC und einem MacBook, beim jeweils aktuellen Spielstand weiterspielen. Diese Universal Cloud Saves sind mit Gog Galaxy 1.2 nicht nur bei neuen Spielen möglich, sondern stehen auch für ältere Spiele zur Verfügung, die diese Speichermöglichkeit bis jetzt nicht geboten haben. Beispielsweise für Planescape: Torment, Heroes of Might & Magic III, Vampire: the Masquerade – Bloodlines.

Nach wie vor können Sie Spielstände aber auch klassisch auf Ihrem Rechner speichern. Sie können außerdem die in der Cloud gespeicherten Spielstände jederzeit als Backup herunterladen.

Weitere Neuerungen

Die Macher von Gog wollen zudem die Möglichkeiten erweitert haben, mit denen die Spieler Gog Galaxy an ihre Bedürfnisse anpassen können. Neu dazugekommen ist der Hibernate-Modus, der die CPU-Last während eines Spiels reduzieren soll. Das soll unter anderem die Akku-Laufzeit auf Notebooks verlängern. Weitere Verbesserungen, nach denen laut dem Changelog die Community gefragt hatte, sind optionale Bandweiten-Begrenzung (die der Nutzer genau festlegen kann), FPS Counter (mit der Angaben der aktuellen Bildrate), Ingame-Overlay (Shift+Tab drücken und zum Beispiel mit den Freunden chatten oder Benachrichtigungen sehen), Screenshot-Capturing (Druck auf F12), Verbesserungen bei den Achievements und ein In-Game-Benachrichtigungssystem sowie ein neuer Chat.



Download ab April

Gog Galaxy 1.2 für Windows und MacOS steht derzeit nur für ausgewählte Tester zum Download bereit. Alle anderen Gog-Galaxy-Nutzer können die Version 1.2 im April herunterladen.