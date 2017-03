GOG Frühlingsangebote: Über 500 Spiele günstiger

Vergrößern Frühlingsangebote auf Gog.com

Die Spieleplattform Gog.com lockt aktuell mit einer großen Rabatt-Aktion für über 500 Produkte.

Auf Gog.com sind aktuell im Rahmen der Aktion Frühlingsangebote über 500 Spiele und Spielesammlungen im Angebot. Darunter natürlich auch viele Spiele für Linux und macOS. Schnäppchenjäger können bis zu 90 Prozent beim Kauf der Spiele sparen. Die Aktion endet am 13. März um 0 Uhr, also in der Nacht von kommendem Sonntag auf Montag.

Zu den Highlights der Aktion gehören: Vampire: The Masquerade – Bloodlines (-75%), Darkest Dungeon (-50%), The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY (-40%), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (-10%). Ebenfalls empfehlenswert sind beispielsweise Mark of The Ninja (-75%), Darksiders 2 (-75%), Master of Orion (-50%) und The Witness (-50%).

Fans von Point-and-Click-Adventures kann Deponia Doomsday ans Herz gelegt werden, welches im Rahmen der Aktion für 15,09 Euro statt 29,99 Euro und damit mit einem Rabatt von 50 Prozent erhältlich ist. Wer sich gerne gruseln lässt, der hat sicherlich mit Layers of Fear (2,39 Euro statt 4,79 Euro) oder Soma (9,49 Euro statt 28,39 Euro) seine Freude.

Zusätzlich hat Gog.com auch einige (teils originelle) Spiele-Sammlungen zusammengestellt. Dazu gehören etwa Indie-Spiele - unsere Favoriten , Spiele mit seltsamen Waffen, Spiele für Gourmets und Zwischen Spiel und Kunstwerk. Aber vielleicht ist auch was bei Spiele für Hipster, Schön traurige Spiele oder Spiele für zwischendurch was für Sie dabei.

Bei den Sammlungen können Sie selbst entscheiden, ob Sie alle von Gog.com hinein gepackte Spiele oder nur die von Ihnen gewünschten Titel im Paket ermäßigt kaufen wollen.



