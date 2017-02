Gewinnspiel: Mitmachen und 1000-Euro-Produkt gewinnen

Vergrößern Wünsch-Dir-was-Gewinnspiel in Tech-Up Weekly #73

Wir schenken Ihnen ein Produkt Ihrer Wahl im Wert von 1000 Euro. Hier erfahren Sie, wie Sie beim Gewinnspiel mitmachen können.

Sie wünschen sich eine neue Grafikkarte, einen schicken Smart-TV oder einen starken Komplett-PC? Kein Problem: In Tech-Up Weekly #73 - der wöchentlichen IT-News-Video-Show - haben wir das Wünsch-Dir-was-Gewinnspiel gestartet. Bei diesem Gewinnspiel können Sie ein Produkt im Wert von maximal 1000 Euro gewinnen.

Wie Sie am Gewinnspiel teilnehmen können, erklären wir Ihnen Schritt für Schritt in Tech-Up Weekly #73 ab dieser Stelle (6:15 Minuten) oder indem Sie einfach auf diesen Link klicken. Und weiter unten in dieser Meldung.

Die Themen in Tech-up Weekly #73: 24-Kern-CPU von Intel für 8400€ +++ Comeback für Kult-Handy Nokia 3310 +++ Sponsored: 80€-Gutschein für congstar Allnet Flat: PCWELT80 - einlösbar unter http://bit.ly/2dsatgu, Bedingungen siehe unten +++ Neue Telefon-Betrugsmasche +++ 1000€-Gewinnspiel +++ Quick-News der Woche +++ Kommentar der Woche +++ Fail der Woche

Und hier nochmal kurz die Regeln zum Wünsch-Dir-was-Gewinnspiel:

Schritt 1: Produkt bis 1000€ (ohne Versandkosten) unter http://www.pcwelt.de/preisvergleich aussuchen und beim günstigsten Anbieter auf "Zum Shop" klicken



Schritt 2: Wenn die Shop-Seite geladen ist, Adresse aus der Adresszeile kopieren, den im Shop genannten Preis merken und beides in das Gewinnspielformular eintragen. Das Gewinnspielformular zur Teilnahme finden Sie auf dieser Seite. Wenn Sie von einem Mobilgerät teilnehmen möchten, dann rufen Sie das Gewinnspielformular einfach über diesen Link auf.