Galaxy S8 Plus: Identischer Akku wie im Galaxy Note 7?

Die Reparatur-Experten von iFixit haben Samsungs neues Galaxy S8 Plus genauer unter die Lupe genommen.

Vergrößern Der Akku im Galaxy S8 Plus lässt sich durch zu viel Klebstoff nur sehr schwer entfernen. © iFixit

In einem aktuellen Teardown haben die Reparatur-Experten von iFixit Samsungs Galaxy S8 Plus in seine Einzelteile zerlegt . Dabei fällt auf, dass die Anordnung der Komponenten im Gehäuse stark ans Galaxy Note 7 erinnert. Auch das Akku-Design ist laut iFixit beim neuen Samsung-Flaggschiff nahezu identisch. Samsung hat eigenen Aussagen zufolge jedoch vorgesorgt und den Energiespeicher ausführlich getestet, damit es nicht wieder zu ungewollten Explosionen kommt.

Im Reparatur-Test von iFixit schneidet das Galaxy S8 Plus schlecht ab. Die Experten bemängeln, dass das Smartphone sehr schwer zu öffnen sei. Die Glas-Front kann beim Aufhebeln zu Bruch gehen. Beim Tausch des Display-Glases kann zudem der Bildschirm leicht beschädigt werden. Schwierig gestaltet sich auch der Akku-Tausch, da dieser mit Klebstoff am Gehäuse befestigt ist. Bei iFixit erreicht das Galaxy S8 Plus so nur 4 von 10 möglichen Punkten in Bezug auf die Reparierbarkeit.

