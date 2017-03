Galaxy S8 "Microsoft Edition" wird es auch geben

Vergrößern Das Galaxy S8 und S8+ gibt es für Microsoft-Fans auch in einer speziellen Edition. © Samsung

Das neue Galaxy S8 von Samsung wird es auch in einer "Microsoft Edition" geben.

Das Samsung Galaxy S8 und das Galaxy S8+ wird es laut US-Medienberichten auch in einer "Microsoft Edition" geben. Diese kann ab Donnerstag in den Microsoft-Ladengeschäften vorbestellt werden und soll in Kürze auch im Online-Shop vorbestellbar sein. Offen ist derzeit, ob es diese Microsoft Edition auch in anderen Ländern geben wird.

Samsung hatte seine beiden neuen Smartphones am Mittwoch offiziell vorgestellt. Bei der "Microsoft Edition" erhalten die Käufer des Galaxy S8 und Galaxy S8+ zusätzlich vorinstallierte Microsoft-Apps. Standardmäßig wird auch das Galaxy S8 mit diversen vorinstallierten Microsoft-Apps ausgeliefert, wie etwa OneDrive, Skype und Office. Bei der Microsoft-Edition erhalten die Käufer offenbar noch einige zusätzliche Microsoft-Apps, wie etwa Outlook und Cortana.

Das Prozedere fällt dabei allerdings etwas kompliziert aus. Wie die US-IT-Site The Verge meldet, können die Vorbesteller ab dem 21. April das Gerät in einem Microsoft-Ladengeschäft abholen, müssen es dann vor Ort auspacken und mit dem WLAN-Netz im Geschäft verbinden. Anschließend werden dann die zusätzlichen Microsoft-Apps auf dem Gerät installiert.