Für kurze Zeit gratis: The Witcher - Enhanced Edition

Über einen kleinen Umweg ist The Witcher - Enhanced Edition aktuell gratis erhältlich. Solange der Vorrat reicht.

Vergrößern Aktuell gratis erhältlich: The Witcher - Enhanced Edition

Der erste Teil der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe The Witcher ist aktuell in der Enhanced-Edition Director´s Cut gratis bei Gog.com erhältlich. Allerdings nicht direkt. Die IT-Site Arsechnica hat eine Partnerschaft mit Gog.com geschlossen: Auf dieser Seite können Interessierte nach einem Klick auf den Button "Claim a Code" im Kasten "Game Giveaway: The Witcher Enhanced Edition" einen Code abgreifen, den sie dann auf Gog.com für die Vollversion des Spiels einlösen können. Die Aktion endet um Mitternacht am Mittwoch (in der Nacht zum Donnerstag). Insgesamt stehen 100.000 Spiele-Codes bereit. Das Angebot gilt also nur, solange der Vorrat reicht.

Das Spiel kann sowohl unter Windows (XP, Vista, 7, 8 und 10) als auch unter MacOS X (10.8.0 oder höher) gespielt werden. Die Download-Größe liegt bei 8,5 Gigabyte.



In dem Spiel, das vor rund 10 Jahren erschien, durchleben die Spieler das erste Abenteuer auf dem PC mit dem Hexer Geralt von Riva. Das Witcher-Universum selbst basiert auf den Romanen von Andrzej Sapkowski. Direkt bei Gog.com ist The Witcher: Enhanced Edition für 9,49 Euro erhältlich.

