Fertig: Windows 10 Creators Update bereits zum Download

Vergrößern Windows 10 Version 1703 (Build 15063) ist fertig

Die finale Version des Windows 10 Creators Update ist offenbar bereits erhältlich. Zumindest in Form der ISO-Dateien.

Die Windows Insider haben kürzlich die neue Vorabversion von Windows 10 Creators Update mit der Build-Nummer 15063 zum Testen erhalten. Offenbar handelt es sich dabei auch um die finale Version des Frühjahrs-Updates. Das berichtet jedenfalls Neowin.net. Demnach habe Microsoft die Build 15063 zur RTM-Version gekürt. Diese "Release to Manufacturing"-Version soll dann in Kürze via Windows Update an alle Windows-10-Nutzer verteilt werden, wobei die Auslieferung in mehreren Wellen wohl ab dem 11. April 2017 erfolgen wird.

Auf unserem Testrechner meldet sich die Windows-10-Fassung wie folgt: Windows 10 Version 1703 (Build 15063.0). Und: Im Gegensatz zur vorherigen Vorabversion fehlt in Build 15063 in Windows Update der Hinweis auf die bevorstehende Veröffentlichung des Windows 10 Creators Update. Über diesen Hinweis hatten wir erst gestern berichtet. Das legt zumindest den Verdacht nahe, dass sich tatsächlich die fertige Version von Windows 10 Creators Update installiert hat und damit auch ein Hinweis auf das bevorstehende Update nicht mehr notwendig ist. Auch unter "Einstellungen -> System -> Info" wird die Version nicht mehr als "Insider Preview" bezeichnet.

Vielleicht für risikofreudige Anwender interessant (alle anderen sollten sich noch etwas gedulden): Direkt von den Microsoft-Download-Servern ist ein Download der deutsprachigen ISO-Dateien von Windows 10 Version 1703 (Build 15063) möglich. Die 32-Bit-Version können Sie hier herunterladen und die 64-Bit-Version hier.



