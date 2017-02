Fanprojekt: Knight Rider mit GTA-5-Engine nachgespielt

Vergrößern Knight Rider aufgenommen mit der GTA-5-Engine auf der PS4. © YouTube / Zocker TV 2013

Ein Knight-Rider-Fan hat die komplette erste Folge der Kultserie mit der GTA-5-Engine Szene für Szene nachgestellt.

Chris, der Betreiber des YouTube-Kanals Zocker TV hat mit seinem aktuellen Projekt viel Liebe zum Detail bewiesen. Szene für Szene hat er mit der GTA-5-Engine die erste deutsche Folge der 80er-Jahre-Kultserie nachgestellt und mit der originalen deutschen Tonspur unterlegt.

Das zeitaufwendige Fanprojekt gibt es ab sofort in voller Länge auf YouTube zu bestaunen. Auch wenn Rockstars Frisuren-Fundus leider keine originalgetreue David-Hasselhoff-Frise bereithielt, versprüht das 45-minütige Video dennoch den Charme des Originals. Da die erste Episode mit einem Cliffhanger endet, bleibt zu hoffen, dass Knight Rider meets GTA 5 bald fortgesetzt wird.

Die US-Serie Knight Rider startete mit David Hasselhoff in der Hauptrolle im September 1982 in den USA. In vier Staffeln wurden bis 1986 insgesamt 90 Folgen produziert, in denen Hasselhoff mit seinem sprechenden Auto K.I.T.T. gegen das Verbrechen kämpft.