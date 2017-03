Nazi-Parolen: Erdogan-Fans kapern prominente Twitter-Konten

Vergrößern Zahlreiche Twitter-Accounts waren unter der Kontrolle von Hackern © twitter.com

Hacker verbreiten Hakenkreuze und Nazi-Beschimpfungen auf gekaperten Twitter-Konten.

Heute Morgen fanden sich auf zahlreichen Twitter-Konten aus Deutschland und anderen Ländern Nazi-Parolen, Hakenkreuze sowie ein Video mit Auftritten des türkischen Präsidenten Erdogan. Die Twitter-Accounts des Fußballvereins BVB Dortmund, der Medienhäuser Die Welt oder ProSieben waren genauso betroffen wie Konten von Promis wie Boris Becker oder Klass Heufer-Umlauf.

In den Tweets wurden immer wieder die Hashtags #Nazihollanda und #Nazialmanya (Nazi-Holland, Nazi-Deutschland) genutzt. In türkischer Sprache fand sich zudem ein Verweis auf den 16. April, dem Tag, an dem sich Erdogan mit einem umstrittenen Referendum weitreichende Machtbefugnisse sichern will.

Einfallstor für die Hacker war offenbar die Drittanbieter-App TwitterCounter , mit der sich ausführliche Statistiken zum eigenen Konto aufrufen lassen. Die Betreiber haben eine mögliche Mitschuld eingeräumt und die Möglichkeit zum Verfassen von Tweets innerhalb der App vorläufig deaktiviert.

