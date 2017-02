Einkäufe im EU-Ausland erfolgreich reklamieren

Vergrößern App: Mit Erfolg reklamieren © EVZ Deutschland

Wenn das im Urlaub oder online gekaufte Mitbringsel zu Hause Mängel zeigt, liefert die App „Mit Erfolg reklamieren“ die nötigen Informationen, um Gewährleistungsansprüche im EU-Ausland geltend zu machen.

Bei im EU-Ausland gekauften Geräten, die sich als fehlerhaft erweisen, müssen Sie nicht gleich resignieren. Als EU-Bürger haben Sie in den Mitgliedsstaaten der EU sowie in Island und Norwegen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Händler. Generell muss der Verkäufer zwei Jahre lang für das verkaufte Produkt geradestehen, im Detail gibt es jedoch von Land zu Land Unterschiede. Auch wenn der im EU-Ausland ansässige Online-Shop bestellte Ware nicht oder verspätet liefert, haben Sie Rechte. Die kostenlose App „Mit Erfolg reklamieren“ des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ) Deutschland liefert Ihnen die nötigen Informationen.



In den meisten EU-Ländern müssen Sie einen Mangel, anders als in Deutschland, in den ersten zwei Monaten nach seinem Auftreten melden. In Griechenland, Portugal und Slowenien können Sie gleich die Erstattung des Kaufpreises verlangen – in Bulgarien, Ungarn und Slowenien muss der Händler den Mangel innerhalb einer gesetzlich geregelten Frist beheben. Meist kehrt sich die Beweislast nach sechs Monaten um: Sie müssen dann beweisen, dass Sie den Mangel nicht selbst verursacht haben. In Frankreich und Portugal liegt die Beweislast hingegen zwei Jahre lang beim Verkäufer.





App: Mit Erfolg reklamieren, Screenshots

Die App „Mit Erfolg reklamieren“ des EVZ Deutschland nimmt Sie an die Hand, fragt mit wenigen Schritten die Umstände des Kaufs ab und liefert dann die passenden Informationen. Die App benötigt keine aktive Internet-Verbindung, funktioniert also auch in jedem Funkloch. Sie informiert über Reparatur, Austausch und Widerruf, nennt einzuhaltende Fristen und Ansprechpartner. Nur reklamieren müssen Sie noch selbst. Die App informiert außerdem darüber, was Sie tun können, wenn Ihnen die gelieferte Ware nicht gefällt, die falsche Ware geliefert wird oder die Lieferung unvollständig ist.



Die App „Mit Erfolg reklamieren“ ( für iOS und hier auch für Android ) ist kostenlos im iTunes Store und bei Google Play erhältlich. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat die Entwicklung der App gefördert.