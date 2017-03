Dieses Haus hat ein 3D-Drucker ausgedruckt

Vergrößern Dieses Haus hat Apis Cor mit einem 3D-Drucker gebaut © Apis Cor

Das Start-Up Apis Cor hat das erste Haus gebaut, welches nahezu komplett aus einem 3D-Drucker stammt.

In der russischen Stadt Stupino (nahe Moskau) steht das wahrscheinlich weltweit erste, komplett aus einem 3D-Drucker stammende Haus. Gebaut wurde es von dem in San Franscisco ansässigen Start-Up-Unternehmen Apis Cor. In einer Mitteilung von Apis Cor heißt es, der gesamte Bau des 38 Quadratmeter großen Hauses mit Wohnzimmer, Flur, Küche und Bad habe etwa 24 Stunden gedauert.

Vergrößern Schicht für Schicht druckte der 3D-Drucker das Haus aus © Apis Cor

Die Wände des Hauses wurden mittels eines mobilen 3D-Druckers mit angeschlossener Zementmaschine direkt auf dem Grundstück Schicht für Schicht "ausgedruckt" (wie auch das Foto oben zeigt). Das eingesetzte Gerät sei dabei so kompakt, dass es sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes zum Einsatz kam. Der Druck-Prozess sei darüber hinaus auch so weit automatisiert, dass menschliche Fehler ausgeschlossen werden können.

Für den Einbau der Fenster, der Dämmung, Malerarbeiten, das Verlegen von Kabeln und den Einbau von Bad und Küche, waren dann noch menschliche Helfer notwendig.

Insgesamt habe der Bau des Hauses aus dem 3D-Drucker exakt 10.134 US-Dollar gekostet, was umgerechnet einem Preis von etwa 9500 Euro entspricht. Die höchsten Ausdruck-Kosten verursachten mit 2.434 US-Dollar die Böden und das Dach. Das Ausdrucken der Wände kostete etwa 1.600 US-Dollar. Für Fenster und Türen mussten dann noch mit 3.548 US-Dollar das meiste Geld ausgegeben werden. Apis Cor will gemäß seines Mottos "We print Buildings" (Wir drucken Gebäude) in naher Zukunft Privatpersonen ebenfalls die Möglichkeit anbieten, ein Haus über den 3D-Drucker und den Maschinen direkt auf einem Grundstück zu erstellen und zu bauen. Weitere Infos hierzu finden Sie auf dieser Seite direkt bei Apis Cor.



Im folgenden Video wird der Bau des Hauses im Zeitraffer gezeigt: