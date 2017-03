You Are Wanted: Deutsches Amazon Original startet am Freitag

Vergrößern You Are Wanted steht ab Freitag bei Amazon Video bereit. © Amazon

Am 17. März startet mit You Are Wanted die erste deutsche Amazon-Originals-Serie.

Am heutigen Abend feiert You Are Wanted , die erste deutsche Amazon-Originals-Produktion, in Berlin Premiere. Ab Freitag steht die Serie dann für alle Zuschauer auf Amazon Video bereit.

Hauptfigur der ersten Staffel von You Are Wanted ist Lukas Franke, gespielt von Matthias Schweighöfer. Nachdem er Opfer eines Cyber-Angriffs wird, bei dem seine Daten gestohlen und manipuliert werden, wird er von den Behörden gejagt. In Schauspielkollegin Karoline Herfurth findet Schweighöfer ein weiteres Opfer und eine Verbündete auf der Suche nach der Wahrheit.

Alle sechs Folgen der ersten Staffel von You Are Wanted erscheinen am 17. März. Für Amazon-Prime-Mitglieder sind sie kostenlos. Prime kann kostenlos einen Monat lang getestet werden, ein Jahreabo schlägt mittlerweile mit 69 Euro zu Buche. Studenten zahlen im Rahmen der Amazon-Student-Aktion 34 Euro jährlich.