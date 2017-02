Deutsches Amazon Original mit Matthias Schweighöfer startet

Vergrößern Karoline Herfurth und Matthias Schweighöfer kämpfen gegen Hacker. © Amazon

Mit You Are Wanted veröffentlicht Amazon die erste deutsche Amazon-Originals-Serie.

Video-Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon produzieren immer mehr Inhalte selbst. Während vor allem Serien bislang meist in den USA gedreht wurden, erscheint mit You Are Wanted in diesem Jahr das erste deutsche Amazon Original.

Die aus sechs Episoden bestehende erste Staffel dreht sich um Lukas Franke, gespielt von Matthias Schweighöfer. Franke wird Opfer eines Cyper-Angriffs, bei dem seine persönlichen Daten und Social-Media-Profile gehackt werden. Schon bald wird seine Lebensgeschichte manipuliert und umgeschrieben. Er wird verdächtigt, einer Gruppe von Wirtschaftsterroristen anzugehören. Während Freunde und Familie an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln, versucht Franke, seine Unschuld zu beweisen. Bei seinen Nachforschungen nach den Strippenziehern hinter dem Cyber-Angriff stößt er auf ein weiteres Opfer, gespielt von Karoline Herfurth. Zusammen versuchen die beiden, das Puzzle zu lösen und finden schon bald heraus, dass das Bundeskriminalamt in die Sache verwickelt zu sein scheint.

Schweighöfer agiert bei You Are Wanted nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent und Regisseur. Zusammen mit Pantaleon Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH, konnte er auch Alexandra Maria Lara (Der Untergang) für den Cast gewinnen. Gedreht wurde in Berlin und New York.

You Are Wanted startet am 17. März 2017 bei Amazon Video. Die Serie wird in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit zeitgleich verfügbar sein. Die sechs Episoden der ersten Staffel können in englischer, französischer, italienischer und spanischer Synchronfassung geschaut werden. Für Amazon-Prime-Kunden ist You Are Wanted kostenlos.

Test: Lohnt sich Amazon Prime für Sie?