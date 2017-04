Das eigene TV-Programm mit einem Klick - Anzeige

Mit Save.TV entscheiden Sie, wann und wo Sie Fernsehen schauen.

Sie sind am Wochenende zum Osteressen eingeladen und gleichzeitig läuft ein Film im Free-TV, auf den Sie sich schon lange freuen? Die Zeiten, in denen es ein Entweder-oder gab, sind vorbei. Mit Save.TV entscheiden Sie, wann und wo Sie Ihren Film schauen. Aus über 40 TV-Sendern nehmen Sie Ihre Lieblingssendung, Dokumentation oder den aktuellsten Blockbuster auf und speichern die Aufnahme in Ihrer persönlichen Cloud. So verlegen Sie Ihren Sofa-Fernsehabend auf das Smartphone während der Busfahrt.

Save.TV passt sich dem Rhythmus Ihres Lebens an. Sie entscheiden, ob Sie die Sendung vom Morgen am Abend oder den Sonntagsfilm am Montag schauen möchten. Während Sie mit Ihrer Familie Ostern mit Hefezopf und Osterlamm genießen, nimmt Save.TV - als digitaler Videorekorder - Ihren Lieblingsfilm auf. Das funktioniert ganz einfach: Mit nur einem Klick speichern Sie Ihre gewünschte Aufnahme in Ihrer persönlichen Cloud. Egal wann, egal wo können Sie diese jederzeit und jederorts ohne Werbung in bester Filmqualität (18 TV-Sender gibt es sogar in HD-Qualität) anschauen. Online oder Offline – das macht keinen Unterschied.

Sie müssen bei Save.TV nicht mit dem Internet verbunden sein, sondern trainieren im Fitnessstudio das Osteressen ab und sehen dabei auf dem Smartphone Ihre Lieblingsserie. So kann das Workout gar nicht lange genug dauern. Speichern Sie Ihren Film entweder auf Ihrem mobilen Endgerät oder laden Sie ihn auf die Festplatte Ihres PCs herunter – so können Sie Save.TV auch offline nutzen. Mit Internetverbindung streamen Sie einfach online über die Webseite, die App oder auf ausgewählten Smart TV-Geräten (amazon fire TV, Android Smart TV, Apple TV und Samsung Smart TV). In Kombination mit dem Google Chromecast ist der Service sogar auf allen Smart TV-Geräten verfügbar. Konsolenbesitzer nutzen Save.TV über Ihre Xbox One oder als Kodi Add-One für ihr Mediacenter. So erleben Sie Fernsehen neu.

Nicht nur das aktuelle TV-Programm haben Sie mit Save.TV im Überblick, sondern können auch gezielt die Formate aufnehmen, die Sie interessieren. Sie schauen gerne spannende Krimis oder möchten sich von einer Kochsendung inspirieren lassen? Mit der Filterfunktion wählen Sie aus, was Sie interessiert. Sie haben einen bestimmten Schauspieler, bei dem die Handlung zur Nebenrolle wird oder können ohne eine Lieblingsserie nicht leben? Damit Sie keinen Film und keine Serie verpassen, können Sie sich bis zu 200 persönliche Channels anlegen. Das heißt, Sie wählen Ihre Serie oder einen Schauspieler aus und Save.TV speichert für Sie automatisch alle Episoden. Einmal aufgenommen, bleibt die Sendung 30 Tage in Ihrer Cloud. Möchten Sie den Film immer und immer wieder ansehen, speichern Sie ihn einfach auf Ihrer Festplatte und erstellen so Ihre ganz persönliche digitale Videothek.

Für begeisterte Filmliebhaber. Für die ganze Familie. Für Sie. Bei Save.TV stellen Sie aus über 40.000 Stunden Fernsehmaterial im Monat das zusammen, was Sie sehen möchten. Sie entscheiden, wann es läuft und wo es läuft. Save.TV schenkt Ihnen als Osterspecial die ersten 100 Tage . Anschließend erhalten Sie 25 Prozent Rabatt auf ihr Save.TV Paket und zahlen nur 7,49 Euro anstatt regulär 9,99 Euro.

