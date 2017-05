Darksiders 3 angekündigt, großer Sale auf Steam

Passend zur Enthüllung von Teil 3 werden die beiden Vorgänger auf Steam günstiger angeboten.

Vergrößern Darksiders 3 hat voraussichtlich eine offene Spielwelt und eine neue Heldin. © thqnordic.com

Nach einem ungewollten Leak auf Amazon hat THQ Nordic nun die Arbeiten an Darksiders 3 bestätigt . Laut Online-Versandhändler erscheint der dritte Teil des Actionspiels 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Auf der US-Seite von Amazon kann das Spiel bereits vorbestellt werden. In der Rolle der Magierin Fury, die sich auch mit einer Peitsche wehren kann, muss der Spieler in Darksiders 3 die Balance zwischen Gut und Böse herstellen.

Wer die Wartezeit bis zur Veröffentlichung von Darksiders 3 überbrücken möchte, findet aktuell auf Steam die ersten Teile der Reihe deutlich günstiger. Die Warmastered Edition des Erstlings kostet momentan nur 3,99 Euro. Darksiders 2 in der Deathinitive Edition ist für 5,99 Euro zu haben. Der passende Soundtrack schlägt mit 99 Cent zu Buche. Alle drei Inhalte werden zusammen als Franchise Pack für 9,99 Euro angeboten.

