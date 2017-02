Höllenmaschine 8: Welchen Prozessor sollen wir nehmen?

Vergrößern Höllenmaschine 8: AMD oder Intel, Ryzen oder Core i7 © AMD / Intel

Bestimmen Sie, welcher Prozessor in die Höllenmaschine 8 kommt: AMD oder Intel, möglichst viele Kerne oder maximaler Takt.

Rechenleistung bis der Arzt kommt - dass ist auch bei der Höllenmaschine 8 wieder die Maxime wenn es um den Prozessor geht. Abgesehen von der Ur-Höllenmaschine hat am Ende immer Intel das Rennen um den begehrten CPU-Platz in unserem Super-PC gemacht. Bei der Höllenmaschine 8 könnte AMD mal wieder die Nase vorne haben: Mit dem Ryzen hat AMD Anfang März 2017 einen vielversprechenden Achtkerner am Start, der Intels Kaby Lake Paroli bieten könnte.

Gewinnspiel: Vorschläge für die Höllenmaschine 8 machen und 3500-Euro-PC abgreifen

Für einen reinrassigen Gaming-PC wäre ein Quad-Core mit möglichst hoher Taktfrequenz ideal, da fast alle Spiele nicht mehr als vier Prozessorkerne gleichzeitig nutzen können. Die Höllenmaschine 8 will aber mehr als "nur" der schnellste Spiele-PC der Milchstraße sein - sie soll auch als Zahlenfresser Höchstleistungen erbringen. Deswegen könnten wir auch nochmal zum Zehnkerner Intel Core i7-6950X Extreme Edition Intel Core i7-6950X Extreme Edition greifen.

Vergrößern 16 CPU-Kerne mit bis zu 3,6 GHz: Zwei Intel Xeon E5-2667 würden der Höllenmaschine 8 deutlich mehr Rechenleistung bescheren. Kostenpunkt: 4400 Euro. © Intel

Oder wir gehen dieses Jahr noch einen Schritt weiter und verbauen eine Workstation-Hauptplatine mit zwei CPU-Sockeln. Damit dabei die Taktfrequenz nicht zu kurz kommt, würden zwei Intel Xeon E5-2643 v4 mit jeweils 3,4 GHz Basistakt die Anzahl der CPU-Kerne auf ein Dutzend erhöhen. Stückpreis: rund 1700 Euro. 16 Kerne bringt das 3,2 GHz schnelle Duo aus zwei Intel Xeon E5-2667 v4 mit. Stückpreis: rund 2200 Euro. Und wer weiß - vielleicht zaubert AMD noch rechtzeitig für die Höllenmaschine 8 die ersten Workstation-Prozessoren mit der Zen-Microarchitektur aus dem Hut. Jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Schreiben Sie in einem Kommentar unter diesen Beitrag, welche CPU Sie sich für die Höllenmaschine 8 wünschen. Bitte melden Sie sich dazu mit Ihrem Facebook-, Google- oder Twitter-Account bei unserer Kommentarfunktion "Disqus" (am Ende jedes Beitrags) an.