Preise im Gesamtwert von über 37.000 Euro: Start der Case Mod World Series 2017

Vergrößern TriHexa666: Publikumsliebling der Case Mod World Series 2016 © Cooler Master

Noch bis zum 31. März 2017 können sich Gelegenheitsbastler und Profis für die Case Mod World Series 2017 anmelden und Preise im Gesamtwert von 37.000 Euro abgreifen.

Preise im Gesamtwert von rund 40.000 US-Dollar lobt Cooler Master - der Veranstalter der 8. Case Mod World Series (CMWS) - aus. Noch bis zum 31. März 2017 können sich Case-Modding-Profis und Gelegenheitsbastler für die CMWS 2017 auf der Makerhub-Website anmelden . Wie bei solchen Wettbewerben üblich, müssen die Teilnehmer über ein Worklog mit Fotos und Beschreibungen ihre Arbeit am Werk dokumentieren. Stichtag für die Fertigstellung der Gehäusemodifikation ist bereits am 3. Mai 2017 - viel Zeit haben die Modder also nicht.

Am 19. Mai 2017 sollen dann die Gewinner feststehen. In den beiden Hauptkategorien „Tower Mod“ und „Scatch Build“ gibt’s jeweils für den 1. und 2. Platz 5000 respektive 2000 Dollar in bar. Zudem erhalten die Plätze ein bis drei die komplette Hardware für einen Highend-PC, unter anderem mit Core i7-7700K und zwei Geforce GTX 1080 (Platz 3: 1070).

Den Publikumsliebling belohnt die Kategorie „People’s Choice Award“ mit Hardware-Komponenten für einen 1000-Dollar-Gaming-PC. Den gleichen Rechner-Bausatz und zusätzlich 2500 Dollar in bar bekommt der Sieger in der Jubiläumskategorie „25th Anniversary Award“, den Cooler Master zur Feier des 25-jährigen Bestehens aufgelegt hat. Hier prämiert der Veranstalter Mods, die an Kultobjekten und Klassikern der IT-Historie der letzten 25 Jahre erinnern sollen.

Im Rahmen der CMWS sollen sieben kontinentale Workshops in Australien (Perth & Melbourne), den Niederlanden (Eindhoven) Indien (Mumbai), Südafrika (Kapstadt), Taiwan (Computex 2017 in Taipei) und den USA (Kalifornien) den Moddern die Gelegenheit geben, ihre „kreativen Designtechniken und die Leidenschaft für alles, was mit PC-Zusammenbau und Modding zu tun hat“ mit Gleichgesinnten zu teilen.