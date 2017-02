Bis zu 125 MB/s: ZTE stellt erstes Gigabit-Smartphone vor

Vergrößern ZTE hat das erste Gigabit-Smartphone vorgestellt © ZTE

ZTE hat das erste Smartphone vorgestellt, welches den Pre-5G-Standard für eine Datenübertragung von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde unterstützt.

Der Hersteller ZTE hat auf dem Mobile World Congress das erste Gigabit-Smartphone vorgestellt. Das Handy unterstützt die Pre5G Giga+ MBB-Lösung, also einer veränderten LTE-Technik. Ein echtes 5G-Smartphone ist es also nicht. ZTE spricht schließlich auch selbst von "Pre5G". Laut Herstellerangaben wurden bei Tests Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde auf dem Gerät erreicht. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 125 Megabyte pro Sekunde.

Das Gerät verwendet eine Kombination aus Carrier Aggregation, 4X4 MIMO Antennentechnologie und 256-QAM Modulation, um bis zu 10 Mal schnellere Downloadgeschwindigkeiten als LTE-Geräte der ersten Generation zu erreichen. Im Inneren des Gigabit-Smartphones arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 835 mit integriertem Snapdragon X16 LTE Modem.

"Dank der Entwicklungen von ZTE im Bereich von 5G und Pre5G Giga+ MBB-Lösungen, ist das ZTE Gigabit Smartphone bei der Datenverarbeitung in bestehenden Netzen extrem leistungsstark", so ZTE und weiter: "Für ZTE ist das Smartphone ein wesentlicher Baustein zur Einführung von 5G-Geschwindigkeiten in 4G-Netzen und bei der Bereitstellung von Pre 5G-Lösungen für Netzbetreiber auf der ganzen Welt."

Die hohe Downloadrate ermöglicht beispielsweise, 360-Grad-Panorama VR-Videos, einen blitzschnellen Cloudzugriff, nahtloses Video- und Audio-Streaming und die Nutzung von Instant Apps ohne vorherigen Download und Installation. Damit gibt das 5G-Konzept-Smartphone von ZTE schon mal einen Ausblick darauf, welche Möglichkeiten der 5G-Standard bieten wird. Wobei der 5G-Standard selbst nicht finalisiert ist. Mit einem Start des 4G-Nachfolgers kann frühestens im Jahr 2020 gerechnet werden. Neben dem Standard selbst müssen die Provider auch ein entsprechendes 5G-Netz aufbauen.