Bastler baut selbstbindende Schuhe mit Lego (Video)

Vergrößern Selbstbindende Schuhe dank Lego © Vimal Patel

Ein Tüftler will sich wie Marty McFly fühlen und hat sich selbstbindende Schuhe gebastelt. Mithilfe von Lego-Bausteinen.

Seit Dezember 2016 sind in den USA die selbstbindenden Schuhe HyperAdapt 1.0 von Nike erhältlich und dies zu einem stolzen Preis von über 700 US-Dollar (etwa 660 Euro). Das muss auch günstiger gehen, hat sich der junge Industriedesigner Vimal Patel gedacht und sich aus Lego-Steinen einfach selbst eine Apparatur gebaut, die die Schnürsenkel binden kann. Diese hat er dann an ein Paar seiner alten Treter geklebt. Das mag nicht schick aussehen, wie auch ein Blick in die Bauanleitung verrät, aber dafür muss sich Patel auch nicht mehr zum Schuhe binden bücken...

Im folgenden Video auf Youtube präsentiert Patel seine Kreation:

Von selbst schnürenden Schuhen träumen Gadget-Liebhaber seit Ende der 1980er Jahre, als im Film "Zurück in die Zukunft II" Marty McFly mit dem zur Zeitmaschine umgebauten DeLorean DMC-12 in die Zukunft reiste und dort am 21. Oktober 2015 landete. Dort zog er dann Nike Air 2015 an und war begeistert, dass sich die Schuhbänder der Schuhe selbst zuschnürten. "Power Laces, allright", war die erste Reaktion von Marty McFly.

Vergrößern Der Motor sorgt dafür, dass an den Schnürsenkeln gezogen wird © Vimal Patel

Patel bezeichnet sein Projekt als "schnelles Experiment" um festzustellen, ob sich mit Lego ein selbstbindender Schuh basteln lässt. Mehrere Versuche waren notwendig, um das richtige Design zu erstellen. Dabei verwendete er neben Lego-Steinen einen Motor und eine Klebepistole. Die für die Stromversorgung des Motors benötigte Batterie befestigte er an der Ferse der Schuhe. Ein Lego-Kurbel zieht an den Schnürsenkeln und bindet damit den Schuh, nachdem man seinen Fuß hineingelegt hat. "Es funktioniert halbwegs gut, aber ich bin mir sicher, dass das auch viel besser geht, wenn man etwas mehr Mühe hineinsteckt", so Patel.