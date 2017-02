Banner Saga 1 & 2 gratis für Twitch-Prime-Abonnenten

Vergrößern Banner Sage 1 ist derzeit für Twitch-Prime-Nutzer gratis erhältlich - Banner Saga 2 folgt bald

Twitch bzw. Amazon schenken ihren Prime-Abonnenten die Taktikspiele Banner Saga 1 und Banner Saga 2. Und wer die Spiele herunterlädt, hilft den Entwicklern.

Mit Twitch Prime können Amazon-Prime-Kunden ohne Aufpreis von mehreren Vorteilen auf der Game-Streaming-Plattform profitieren. Dazu gehören auch regelmäßig Aktionen, bei denen kostenpflichtige Spiele gratis heruntergeladen werden können. Aktuell und noch bis zum 28. Februar ist das Wikinger-Taktik-Rollenspiel Banner Saga 1 kostenlos über Twitch Prime erhältlich. Ab dem 2. März (und bis zum 6. März) wird dann Banner Saga 2 gratis auf Twitch Prime zum Download folgen.

Der Publisher und die Entwickler würden sich freuen, wenn möglich viele Twitch-Prime-Nutzer die beiden Spiele kostenlos herunterladen. Für jeden Download beteiligt sich nämlich Twitch an der Kickstarter-Kampagne für The Banner Saga 3 mit einem US-Dollar. Und das mit bis zu 200.000 US-Dollar. Aktuell hat die Finanzierungskampagne bereits das minimale Finanzierungsziel in Höhe von 200.000 US-Dollar überschritten und über 300.000 US-Dollar eingenommen, aber es gilt noch diverse Stretch Goals abzuhaken. Die Unterstützung von Twitch/Amazon wird sicherlich dabei äußerst hilfreich sein.



Amazon-Prime-Mitglieder dürfen seit einiger Zeit ihren Twitch-Account mit Amazon Prime auf Twitch Prime upgraden. Das ist mit einigen Vorteilen verbunden, etwa werbefreien Twitch-Streams und Rabatte auf Neuerscheinungen physischer Videospiele. Hinzu kommen exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen und jeden Monat digitale Gratis-Spiele und/oder Zusatzinhalte für Spiele.