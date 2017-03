AVM auf der CeBIT: Neue Fritzboxen und Zubehör

Vergrößern Die neuen Fritzbox-Modelle 7590 und 6590 Cable. © AVM

AVM zeigt auf der CeBIT die neuen Fritzbox-Modelle 7590 und 6590 Cable sowie neues Zubehör und stellt sein Smart-Home-Angebot vor.

Heute hat die CeBIT in Hannover begonnen. Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM nutzt die Messe wie jedes Jahr, um seine neuesten Geräte vorzustellen, darunter auch die neuen Fritzbox-Modelle 7590 für DSL-Anschlüsse und 6590 Cable für Kabelanschlüsse.



Die Fritzbox 7590 ist der neue Top-Router von AVM für Anschlüsse mit VDSL Supervectoring 35b, DSL, IP, ISDN oder analog. Er unterstützt Supervectoring 35b und erreicht maximal 300 MBit/s am Anschluss. Für WLAN stehen acht Antennen zur Verfügung. Erstmals bei einer Fritzbox ist jetzt das automatische Dimmen der LEDs je nach Umgebungslicht möglich. Der Preis beträgt 269 Euro (UVP), Marktstart soll im Mai 2017 sein.



Die Fritzbox 6590 Cable wiederum soll dank der 32x8 DOCSIS-3.0-Kanalbündelung bis zu 1,7 GBit/s am Kabelanschluss im Downstream ermöglichen. Den Preis gibt AVM mit 269 Euro (UVP) an, der Verkauf soll im Juni 2017 beginnen.

Fritzbox-Router im Vergleich: Welches ist das beste Modell?



Beide Fritzbox-Modelle bieten Dualband WLAN AC+N mit 4x4 Multi-User MIMO für die kabellose Einbindung von Geräten, dazu Gigabit-LAN, Telefonanlage und eine DECT-Basis für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen.

Smart Home: Nichts Neues



Zum Trend-Thema Smart Home zeigt AVM, was es derzeit zu bieten hat. Neue Smart-Home-Geräte stellt AVM nicht vor, die Lücken beispielsweise bei Rauchmeldern oder Überwachungskameras bleiben also bestehen.



Wir stellen in diesem Artikel das gesamte Smart-Home-Angebot von AVM vor: AVM: Smart Home mit Fritzbox - alle Geräte und Möglichkeiten.



Zwei weitere Produkte runden den Messeauftritt der Berliner ab: der Fritz WLAN-Stick AC 430 MU-MIMO (39 Euro UVP, Marktstart Sommer 2017) und die Powerline-Steckdose Fritz Powerline 1260E (119 Euro UVP für Single-Gerät, 169 Euro fürs Set, Marktstart Juni 2017). Mit dem WLAN-Stick rüsten Sie PCs und Notebooks mit WLAN-AC auf 2,4 GHz und 5 GHz nach. Der Gigabit-Powerline-Adapter 1260E wiederum bietet alternativ zum LAN-Kabelanschluss ebenfalls Dualband WLAN AC+N.



Alle AVM-Neuheiten sind in Halle 12 am Stand D32 zu sehen.