Autonom fahrendes Uber-Auto kippt bei Unfall um.

Der Mitfahrdienst Uber hat seine Erprobungsfahrten mit selbstfahrenden Autos vorerst eingestellt. Weil eines von Ubers autonomen Testfahrzeugen in einen Unfall verwickelt wurde. Bei dem Zusammenstoß mit einem anderen PKW kippte das Uber-Fahrzeug auf die Seite.



Der Zusammenstoß ereignete sich in Tempe im US-Bundesstaat Arizona. Ein auf Twitter veröffentlichtes Foto zeigt das Uber-Testfahrzeug, ein SUV von Volvo, umgekippt auf der Beifahrerseite liegend.

