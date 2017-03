Aufs Haus: Syberia 2 gratis zum Download

Vergrößern Das PC-Spiel Syberia 2 ist aktuell gratis erhältlich

Unter dem Motto "Aufs Haus" verschenkt Electronic Arts erneut eine PC-Spiele-Vollversion. Dieses Mal: Syberia 2.

Die Aktion "Aufs Haus" von Electronic Arts geht in die nächste Runde. Der Publisher verschenkt derzeit das Adventure Syberia II. Für die "Aufs Haus"-Angebote wird die Installation von Origin vorausgesetzt. Das Spiel kann dann per Klick auf "Zu Spielebibliothek hinzufügen" auf der EA-Aktionsseite in Origin der eigenen Spielebibliothek kostenfrei hinzugefügt werden.

Regulär kostet das für Windows im Jahr 2004 erschienene Spiel 12,99 Euro.Entwickelt wurde das Spiel von Microids. Der Nachfolger Syberia 3 wird am 20. April 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.



Aus der Spielebeschreibung: "Die junge Kate Walker und der alte, exzentrische Hans Voralberg – machen sich gemeinsam auf die Suche nach den sagenumwobenen letzten Mammuts von Syberia, im Herzen eines lange vergessenen Universums. Um die surreale Suche, die Hans bereits vor vielen Jahren begann, zum Abschluss zu bringen, müssen Kate und er größere Gefahren überwinden als je zuvor, die ihren Mut und ihre Entschlossenheit auf eine harte Probe stellen."

Zum Spielen von Syberia 2 reicht Ein PC mit einer 1,5-GHz-CPU, DirectX-9-Karte, 512 GB Arbeitsspeicher und 1,5 GB freiem Festplattenspeicher aus.



Wer Syberia 2 auch unterwegs spielen möchte: Das Spiel ist für 4,99 Euro sowohl für Android als auch iOS erhältlich.

EA Publisher Sale auf Origin

Aktuell sind auch zahlreiche Spiele von EA deutlich günstiger erhältlich. Die EA Publisher Sale Aktion lockt mit Rabatten von bis zu 75 Prozent. So kostet Battlefield 1 derzeit 29,99 Euro statt 59,99 Euro und Titanfall 2 ist für 23,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich. Im Paket können beide Titel für 49,99 Euro statt 149,99 Euro gekauft werden. Die Sims 4 bietet EA für 19,99 Euro statt 59,99 Euro an. Und Star Wars Battlefront gibt es für 9,99 Euro statt 29,99 Euro. Einige weitere Angebot-Highlights: Fifa 15 für 19,99 Euro (statt 59,99 Euro), Dragon Age Inquisition für 7,99 Euro statt 19,99 Euro, Mirror´s Edge Catalyst für 9,99 Euro statt 29,99 Euro und Unravel für mickrige 4,99 Euro statt 19,99 Euro.