Auf Instagram Fotos per PC-Browser posten

Instagram bietet neue Möglichkeiten, um Fotos zu posten. Mit diesem Trick ist es jetzt sogar von PCs aus möglich.

Instagram bietet ab sofort die Möglichkeit an, Fotos auch über einen Browser und die Instagram-Website hochzuladen und zu posten. Allerdings offiziell mit einer wichtigen Einschränkung: Die Hochlade-Funktion ist nur in der mobilen Variante von www.instagram.com möglich. Wer also die Seite auf seinem Gerät im mobilen Browser öffnet, kann auf Instagram Fotos hochladen, ohne dafür die Instagram-App verwenden zu müssen. Bisher konnten über die Website von Instagram lediglich unter anderem Fotos betrachtet und Beiträge gelikt werden.

Endlich möglich: Per Trick auch auf Desktop-Rechnern Fotos auf Instagram hochladen



Die neue Funktionalität der mobilen Instagram-Seite kann allerdings auch dafür genutzt werden, um direkt vom PC und den dort installierten Browser aus - also nicht über Extra-Tools wie bisher - neue Fotos auf Instagram hochzuladen. Der Nutzer muss dafür der Instagram-Seite im Desktop-Browser lediglich vorgaukeln, dass er sie von einem mobilen Gerät aus aufruft. Möglich macht dies beispielsweise unter Firefox das Add-On User Agent Overrider.



Das Vorgehen am Beispiel von Firefox:



1) Installieren Sie unter Firefox das Add-On User Agent Overrider - ein Neustart des Browsers ist anschließend nicht nötig

2) Rufen Sie die Website von Instagram.com auf und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an

3) Sie sehen nun die gewohnte Instagram-Seite für Desktop-Browser

4) Klicken Sie oben rechts in Firefox auf das "User Agent Overrider"-Icon und wählen im Drop-Down-Menü einen Eintrag, der mit "Android" oder "iOS" endet.

5) Laden Sie die Instagram-Website neu. Nun sehen Sie die neue mobile Instagram-Website. Unten in der Mitte finden Sie - wie auch von der App gewohnt - das "Foto hochladen"-Icon.

Vergessen Sie nach der Nutzung von Instagram nicht, über das "User Agent Overrider"-Icon wieder die Standard-Einstellung ("Default") auszuwählen.

Für Chrome existieren ähnliche Add-Ons, wie beispielsweise User-Agent Switcher for Chrome.