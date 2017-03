App schützt Smartphone-Display vor neugierigen Blicken

Vergrößern BlackBerry Privacy Shade steht für Android zum Download bereit. © BlackBerry

Die App Privacy Shade von BlackBerry soll das Smartphone-Display in der Öffentlichkeit vor neugierigen Blicken schützen.

Mit Privace Shade hat BlackBerry eine neue Smartphone-App veröffentlicht. Die Software soll private Inhalte in der Öffentlichkeit vor neugierigen Dritten schützen. Dafür legt die Privace Shade eine schwarze Maske über den kompletten Bildschirm. Deren Transparenzgrad lässt sich per Schieberegler individuell anpassen.

Sichtbar ist dadurch nur der kleine Bereich, den der Nutzer gerade per Fingertipp liest oder in den er Text eingibt. Privacy Shade soll so verhindern, dass Dritte beispielsweise in der S-Bahn private Nachrichten mitlesen.

Privacy Shade von BlackBerry setzt Android mindestens in Version 5.0 voraus. Die App steht kostenlos in Googles Play Store zum Download bereit . Mit 4,9 von 5 möglichen Sternen, konnte Privacy Shade dort bislang fast durchweg positive Bewertungen sammeln.