AndroidWelt 3/2017 jetzt am Kiosk: Mehr Power für Ihr Android!

In der neuen AndroidWelt 3/2017 lesen Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Android-Gerät herausholen. Falls Sie gleich auf das neue Android 7 umsteigen möchten, so finden Sie auf der Heft-DVD viele aktuelle Custom-ROMs des Cyanogenmod Nachfolgers Lineage OS für die gängigsten Smartphones.

In der neuen AndroidWelt versorgen wir Sie in unserem Special Android-Frühjahrsputz mit Tipps und Tricks, mit denen Sie Ihr Smartphone einer Frischzellenkur unterziehen können und nicht mehr benötigte Apps und Daten loswerden. Passend dazu stellen wir Ihnen die besten Cleaner-Apps vor. Im Special Navigation verraten wir Ihnen, wie Sie mit Ihrem mobilen Gerät navigieren, nehmen die beliebtesten Navi-Apps genauer unter die Lupe und erklären, wie Sie Offline-Karten am Smartphone einrichten. Außerdem zeigen wir, wie Sie Ihrem Android-Gerät auch ohne Hersteller-Update Android 7 verpassen. Passend dazu liefern wir Ihnen auf der Heft-DVD ein 7,5 GB großes Custom-ROM-Paket des Cyanogenmod Nachfolgers Lineage OS für die gängigsten Smartphones. Die neue AndroidWelt 3/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware-Tests: Die Highlights aus unserem Testlabor

HTC U Ultra im Test: Unter dem Motto „For U“ hat HTC seine neue Flaggschiff- Reihe präsentiert. Wir hatten das HTC U Ultra im Test.

Vorabtest: Huawei P10 und P10 Plus: Huawei konzentriert sich beim P10 und P10 Plus auf den Lifestyle-Aspekt mit schickem Design und starker Kamera.

Vorabtest: Samsung Galaxy Tab S3: Lesen Sie hier alle Details zum neuen Android-Tablet.

Die besten Android-Smartphones

Special: Android-Frühjahrsputz

Special: Android-Frühjahrsputz: In unserem Special versorgen wir Sie mit Tipps und Tricks, mit denen Sie Ihr Smartphone einer Frischzellenkur unterziehen können.

Entrümpelung für Ihr Smartphone: Auf Ihrem Mobilgerät befindet sich bestimmt einiges, was Sie nicht mehr brauchen. Wir sagen Ihnen, wie Sie diesen Ballast loswerden.

Daten auslagern unter Android: Haben Sie auch Ihre komplette Musiksammlung, ein paar Lieblingsfilme und natürlich sämtliche Fotos der letzten Jahre auf Ihrem Smartphone? Dann dürfte der Speicher Ihres Geräts schon recht voll sein. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Daten auslagern, aber trotzdem immer Zugriff darauf haben können.

Smartphone fit wie am ersten Tag: Im Lauf der Zeit wird Ihr Smartphone immer langsamer, der Akku macht schneller schlapp, und auch sonst könnte das Gerät flotter sein? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Mobilgerät wieder fit wie am ersten Tag machen.

Mobile Putzkraft: Wer ein Mobilgerät besitzt, der weiß: Mit der Zeit werden auch ehemals flotte Androiden immer langsamer, der Speicherplatz schrumpft, und die Bedienung lahmt. Die Lösung des Problems heißt: Cleaner-Apps.

Special: Navigation

Special: Navigation: AndroidWelt verrät Ihnen, wie Sie mit Ihrem mobilen Gerät navigieren.

Google Maps vs. Osmand vs. Here WeGo: Wir habe die drei beliebten Navigations-Apps vergleichen und sagen Ihnen, welche sich am besten für Sie eignet.

Wandern mit dem Handy: Damit Sie bei Ihren Aktivitäten in der Natur niemals vom richtigen Weg abkommen, erklärt Ihnen AndroidWelt Schritt-für-Schritt, wie Sie Offline-Kartenmaterial auf Ihrem Smartphone einrichten, die richtige Route planen und mit der App „Locus Map Free – Outdoor GPS“ offline navigieren.

Virtuelle Navigation: Google Cardboard ist die optimale VR-Plattform für Einsteiger. Sie können damit nicht nur Spiele darstellen. Auch zur virtuellen Navigation eignet sich die Brille.

Mobile Routenplaner: Wer viel im unbekannten Gefilden unterwegs ist, weiß gute Navigations-Apps zu schätzen. Wir stellen Ihnen die besten Navi-Apps für Ihr Smartphone vor.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Wer eine App für einen bestimmten Zweck sucht, der steht im Google Play Store vor einer unüberschaubar großen Auswahl. Hier helfen die Bewertungen der Anwender, ihre Kommentare sowie unsere Einzeltests.

Neues aus dem Play Store: Wir stellen Ihnen die besten Neuerscheinungen vor.

Terminplaner: AndroidWelt präsentiert Ihnen elf beliebte Kalender-Anwendungen aus dem Google Play Store.

Notizen machen: Wir haben Apps, die sich gut als Gedächtnisstützen eignen, einem ausführlichen Test unterzogen.

Alternative System-Apps: Nicht immer sind die vorinstallierten Apps auf Ihrem Androiden die optimale Wahl: AndroidWelt stellt Ihnen die besten Alternativen vor, die Ihr Smartphone um praktische Funktionen erweitern.

Einige weitere Themen:

Tipps & Tricks: Holen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet heraus!

Android verschlüsseln: AndroidWelt verrät Ihnen, wie Sie alles auf Ihrem Smartphone codieren können.

Google Chrome: Wir sagen Ihnen, wie Sie den Google-Browser einrichten und nutzen.

Google Chrome: Tipps für Fortgeschrittene und Profis: Die Browser-App Google Chrome bietet viele – teils etwas versteckte – Funktionen.

Android-Update-Guide: Auf diesen Geräten kommen Android 6 und 7 zum Einsatz.

Tipps zu Android 7: Workshop zur neuen Android-Version

Alles zu Lineage OS Wir zeigen Ihnen, was der Cyanogenmod-Nachfolger alles kann.

Rooten für Einsteiger: So rooten Sie ein Smartphone.

Android im Alltag: Einfache Anleitungen und Tipps für Ihr Android-Mobilgerät

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Custom-ROMs Lineage OS



Android Schritt für Schritt PDFs



