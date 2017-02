AndroidWelt 2/2017 jetzt am Kiosk: Android 7 für alle!

Vergrößern AndroidWelt 2/2017

In der neuen AndroidWelt 2/2017 lesen Sie, wie Sie in den Genuss der neuesten Android-Version kommen. Passend dazu liefern wir Ihnen auf der Heft-DVD viele aktuelle Custom-ROMs für die gängigsten Smartphones.

Bereits am 22. August 2016 ist Android 7 Nougat offiziell erschienen, doch die Verbreitung hält sich aktuell noch in Grenzen. Wir haben uns mit den neuen Funktionen des Betriebssystems beschäftigt und dabei auch einen Blick auf die Version 7.1 geworfen. Außerdem sagen wir Ihnen, welche Geräte mit dem Update versorgt werden und – falls Ihr Modell nicht dabei ist – wie Sie trotzdem an Android 7 kommen. Die Lösung lautet hier: Custom-ROM. Passend dazu liefern wir Ihnen auf der Heft-DVD ein 7,5 GB großen Custom-ROM-Paket für die gängigsten Smartphones. Die neue AndroidWelt 2/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardwaretests: Die Highlights aus unserem Testlabor

Die besten Fotohandys: High-End-Smartphones unterscheiden sich derzeit fast nur noch durch die Kameraausstattung. Wir haben uns aktuelle Smartphones angesehen, die die Hersteller explizit als „Kamerahandy“ anpreisen.

Einzeltest: Amazon Echo: Amazon Echo ist ein smarter Lautsprecher, der ausschließlich über Sprache gesteuert wird.

Einzeltest: Motorola Moto Z Play: Das Konzept des Moto Z Play ist spannend, denn das Handy ist via Moto Mods erweiterbar.

Die besten Android-Smartphones: Sie möchten wissen, welches das derzeit beste Android- Smartphone ist? Unsere Toptabellen sagen es Ihnen.

Special: Datenrettung: Ob Speicher-Gadgets, Backup-Apps, Wiederherstellungssoftware für den PC oder wichtige Tipps zum Virenschutz – AndroidWelt hat das ultimative Datensicherungspaket für Sie geschnürt.

Datenrettung unter Android: Mit der Zeit häufen sich Unmengen wichtiger Daten auf einem Smartphone an. Doch was tun, wenn das Gerät den Geist aufgibt, oder falls Sie aus Versehen wichtige Daten löschen? AndroidWelt erklärt, wie Sie präventiv ein Backup erstellen und was Sie im Notfall unternehmen können.

Datenrettungs-Gadgets: Vorsicht ist besser als Nachsicht: Wir haben die besten Gadgets für die Datensicherung zusammengestellt.

Sichern und wiederherstellen: Mit den zwölf Backup- und Restore-Apps, die wir für Sie herausgesucht haben, können Sie Backups erstellen und wieder einspielen.

Optimaler Schutz für Ihr Smartphone und Tablet: Android ist unsicher wie nie. Die Gefahren lauern nicht nur im Internet, sondern sogar im Google Play Store. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Geräte optimal absichern können.

Special: Alles steuern mit dem Smartphone

Special: Alles steuern mit dem Smartphone: Das Smartphone oder Tablet kann mittlerweile die meisten Fernbedienungen ersetzen. Egal, ob Fernseher, Musikanlage oder vernetzte Lampe – ein Tipp aufs Smartphone-Display reicht aus, um das Gerät zu bedienen.

So funktioniert Smart Home: Das smarte Zuhause verspricht Komfort, Sicherheit und Kostenersparnis. Um die Vorteile nutzen zu können, brauchen Sie das passende System. Wir geben einen Überblick.

Smartphone-Fernbedienung: Wir haben uns nach Applikationen umgesehen, die möglichst herstellerunabhängig arbeiten und vernetzte Komponenten fernsteuern.

Connected Living: Wir stellen die besten Produktneuheiten für Ihr intelligentes Zuhause vor.

Kaufberatung: IP-Kameras: Immer und überall sehen, was zu Hause passiert – mit einer IP-Kamera ist das einfach. Wir sagen, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Ausgabe für Ausgabe sehen wir uns Apps an, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern.

Neues aus dem Play Store: Tag für Tag landen neue Apps im Play Store. Darunter die echten „Perlen“ ausfindig zu machen, ist ziemlich mühsam. Wir stellen Ihnen daher die besten Neuerscheinungen, aber auch lohnenswerte Updates vor.

Achtung, Foto!: Wir präsentieren und erläutern Ihnen hier verschiedene Kamera-Apps, die Sie möglicherweise als Alternative zu Ihrer Standard-App in Betracht ziehen könnten.

Mobile Retusche: Fotos sind selten so, wie sie sein sollen. Abhilfe schafft eine Bildbearbeitung. Wir haben uns einige Apps angesehen.

Display-Tapeten: Statische Hintergründe sind oft langweilig. Wir präsentieren Ihnen Live-Hintergründe mit Zusatzfunktionen.

Einige weitere Themen:

Tipps & Tricks: Holen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet heraus!

Android 7.0 und 7.1: Am 22. August 2016 ist Android 7 „Nougat“ offiziell erschienen, kurze Zeit später Android 7.1. Wir haben uns mit den Neuerungen beschäftigt.

Android-Update-Guide: Wir sagen Ihnen, auf welchen Geräten Android 6 und 7 zum Einsatz kommen.

Custom-ROMs mit Android 7: Erste Betaversionen unter der Lupe

77 „Okay Google“-Befehle: „Ok Google“ kann mehr als nur einfache Suchanfragen verarbeiten.

Tricks für Cloudspeicher: Tipps zu Dropbox, Google Drive und Microsoft Onedrive

Spotify einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur App

Spotify für Profis: Die besten Tipps und Tricks für den Musik-Streamingdienst

Android im Alltag: Einfache Anleitungen und Tipps

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Custom-ROM mit Android 7



Daten wiederherstellen



Sichere Cloud



Dazu jede Menge weiterer Software und PDF-Artikel rund um Android.

AndroidWelt 2/2017 ist ab sofort am Kiosk für 7,90 Euro erhältlich. Alternativ können Sie das Heft auch über unseren Online-Shop bestellen und sich bequem nach Hause schicken lassen oder als ePaper herunterladen.

Die AndroidWelt gibt es auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 8.

Hier können Sie die AndroidWelt abonnieren .

Als Abonnent von PC-WELT Plus Digital erhalten Sie die AndroidWelt kostenlos.