AMD Ryzen: Hier können Sie die neuen CPUs vorbestellen

Vergrößern Die neuen Ryzen-CPUs von AMD sind ab dem 2. März erhältlich © AMD

Hier können Sie die neuen Ryzen-CPUs von AMD vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt ab dem 2. März.

AMD hat die Katze aus dem Sack gelassen und am Mittwochnachmittag angekündigt, dass die neuen Ryzen-CPUs ab dem 2. März in diversen Variante n erhältlich sein werden. Zu den 8-Kern-Varianten gehören der Ryzen 7 1800X (3,6 GHz, 4 GHz Turbo) für 559 Euro, Ryzen 7 1700X (3,4 GHz, 3,8 GHz Turbo) für 439 Euro und Ryzen 7 1700 (3 GHz, 3,7 GHz Turbo) für 359 Euro. Einen Überblick über alle Modelle finden Sie in diesem Beitrag.

Die neuen Ryzen-CPUs können ab sofort bei folgenden Händlern vorbestellt werden. Teils bieten diese Händler auch bereits die ersten Komplett-PCs mit Ryzen-Prozessoren an. Die Auslieferung erfolgt ab dem 2. März.