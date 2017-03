Vergrößern AMD Ryzen 5: Erste Händler verkaufen die neuen CPUs bereits © https://videocardz.com/67548/amd-ryzen-5-already-being-sold

Offizieller Verkaufsstart für die neuen AMD Ryzen 5 ist der 11. April 2017. Doch einige Händler scheinen die neuen Prozessoren bereits zu verkaufen.

Die neuen Ryzen 5 CPUs werden laut AMD ab dem 11. April erhältlich sein. Bis dato gelten diese Preis als gesetzt:



Ryzen 5 1400: 4 Kerne / 8 Threads, 3,2 - 3,4 GHz; 169 US-Dollar

Ryzen 5 1500X: 4 Kerne / 8 Threads, 3,5 - 3,7 GHz; 189 US-Dollar

Ryzen 5 1600: 6 Kerne / 12 Threads, 3,2 - 3,6 GHz; 219 US-Dollar

Ryzen 5 1600X: 6 Kerne / 12 Threads, 3,6 - 4 GHz; 249 US-Dollar

Die für deutsche Kunden relevanten Euro-Preise hat AMD bis jetzt nicht genannt. Das Spielemagazin Gamestar rechnet mit Deutschland-Preisen zwischen rund 190 und 280 Euro.



Doch nun berichtet videocardz unter Berufung auf Reddit-Beiträge, dass einige Händler die Ryzen-5-Prozessoren bereits verkaufen würden. Angeblich in Computer-Läden in Paraguay, beispielsweise in diesem hier: 243 Dollar verlangt der Händler aus Paraguay für den "AMD AM4 RYZEN R5-1600 3.6GHz / 19MB / BASE 3.2GHz". Ein anderer AMD-Ryzen-5-Anbieter aus dem gleichen südamerikanischen Land ist dieser hier. Die Preise für die Prozessoren entsprechen den offiziell angekündigten US-Preisen beziehungsweise liegen leicht darüber.



Aus Südamerika scheint es auch noch einige weitere Hinweise auf Verkäufe dieser offiziell noch nicht erhältlichen Prozessoren zu geben. Beispielsweise aus Peru und aus Brasilien sowie aus Mexiko. Benchmark-Ergebnisse sind anscheinend noch nicht durchgesickert. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, bis die ersten Ergebnisse von Leistungstests auf Reddit gepostet werden, viele Leser fordern das dort bereits.

Aus Europa sind noch keine Hinweise auf Händler bekannt geworden, die die neuen AMD-Prozessoren bereits verkaufen. Deutsche Interessenten müssen sich also noch gedulden. Das gilt auch für Käufer, die auf die Einstiegsprozessoren AMD Ryzen 3 warten. Erst in der zweiten Jahreshälfte sollen die Ryzen-3-CPUs folgen.

Die Ryzen-7-Top-Modelle gibt es dagegen bereits zu kaufen und wir haben sie auch schon getestet. Aufgrund ihres hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses verkaufen sich die neuen Spitzenprozessoren von AMD bestens.

