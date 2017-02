AMD: Neue Details zu Vega-Grafikkarten

Vergrößern Die Vega-Grafikkarten werden über einen 6-Pin- und einen 8-Pin-Stecker mit Strom versorgt.

AMD zeigt das Logo der Vega-Grafikkarten und nennt Details zur Stromversorgung.

Auf einem Presse-Event am Dienstag hat AMD neue Details zu den Ryzen-Prozessoren bekannt gegeben. Teil der Präsentation war jedoch auch die neue Grafikkarten-Generation Vega. Gleichzeitig wurde auch das Logo enthüllt . Diesen Schritt hat der Hersteller aber offenbar bereut, auf dem YouTube-Mitschnitt fehlt das Radeon-Vega-Logo.

Demos zu den Vega-Grafikkarten gab es zwar schon auf der CES im Januar zu sehen. Dabei stand jedoch die Performance im Vordergrund. Die eigentliche Grafikkarte wurde damals nicht gezeigt. Auf dem gestrigen Presse-Event hingegen konnte die Presse einen Blick auf die Karten werfen. Die in einem Rechner verbaute Karte wurde über einen Sechs-Pin- und einen Acht-Pin-Stecker mit Strom versorgt. An der Entwicklerplatine fand sich außerdem eine USB-3.0-Buche zur Fehlerdiagnose.

Radeon-Vega-Grafikkarten sollen laut AMD im ersten Halbjahr 2017 in den Handel kommen. Am 28. Februar will AMD im Rahmen der GDC weitere Details zu neuen Produkten bekannt geben.

