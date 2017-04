Amazon will autonome Autos als Zusteller nutzen

Die Paketzustellung von Amazon- Bestellungen soll künftig von autonomen Autos übernommen werden.

Der Online-Versandhändler Amazon beschäftigt sich mehreren Berichten zufolge mit den Möglichkeiten für eine Auslieferung von Paketen durch selbstfahrende Lieferfahrzeuge. Ein konkretes Automodell hat Amazon laut Wall Street Journal noch nicht im Blick. Ein eigenes zusammengestelltes Team soll jedoch die Chancen einer solchen Zustellart erörtern.

Demnach befindet sich das Vorhaben noch immer in den Kinderschuhen. Es zeigt sich jedoch immer stärker, wie sich Amazon von externen Dienstleistern unabhängiger machen möchte. Dabei befindet sich der Online-Händler in guter Gesellschaft. Auch die Deutsche Bahn plant eine autonome Fahrzeugflotte, um damit Personen zu befördern. Entsprechende Testläufe haben auf einem eingezäunten Gelände bereits begonnen. Wann Amazon erste Experimente mit selbstfahrenden Autos machen will, bleibt aber weiterhin unklar.

