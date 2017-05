Amazon kooperiert mit Aldi Süd: Amazon Locker

Amazons Abholstationen Locker finden sich nun auch in ausgewählten Aldi-Süd-Filialen.

Vergrößern Die Abholstationen von Amazon sollen in Deutschland künftig weiter verbreitet sein. © Amazon

Amazon will seinen Kunden auch in Deutschland die Möglichkeit geben, ihre Bestellung bei einem Amazon Locker abzuholen. Die Abholstationen finden sich aktuell bei ausgewählten Shell-Tankstellen und im Rahmen eines Pilot-Projekts auch auf den Parkplätzen einiger Edeka-Filialen. Mit Aldi Süd konnte Amazon laut Supermarktblog nun einen weiteren Kooperationspartner gewinnen.

Die neue Zusammenarbeit wird den Angaben zufolge derzeit mit insgesamt vier Amazon Lockern auf den Parkplätzen von drei Aldi-Süd-Filialen in Augsburg und einem Aldi-Süd-Markt in Gersthofen getestet. Laut Aldi-Süd-Unternehmenssprecher Tobias Neuhaus sollen in den nächsten Wochen weitere Amazon Locker im Raum München hinzukommen. Eine Ausweitung der Standorte über München hinaus sei nicht ausgeschlossen, bestätigt Neuhaus gegenüber Supermarktblog.