Amazon-Beststeller: Ein Buch mit 266 leeren Seiten

Vergrößern Derzeit auf Platz 1 der Bestseller-Liste auf Amazon: Ein leeres 266-seitiges Buch

Ein Politik-Buch mit 266 leeren Seiten steht momentan ganz oben auf der Amazon-Bestseller-Liste.

Ein Buch des US-Politik-Experten Michael J. Knowles ist derzeit an der Spitze der US-Bestseller bei Amazon. Und es besteht dabei fast nur aus leeren Seiten. Das Buch trägt den Titel "Reasons to Vote For Democrats: A Comprehensive Guide" und kann hier bei Amazon für 5,99 US-Dollar (etwa 5,60 Euro) bestellt werden. Der konservative Autor klärt in dem Buch darüber auf, welche guten Gründe es gibt, die Demokratische Partei zu wählen.



Gegenüber dem (ebenfalls konservativen) US-Sender Fox erklärte der Autor, er habe keine guten Gründe gefunden und deshalb sich entschieden, die Seiten leer zu lassen. Damit bietet das 266-seitige Buch neben einem Inhaltsverzeichnis nur viele, viele leere Seiten. Kurioserweise bietet das Buch aber am Ende noch einen umfangreichen Teil, in dem die dem Buch zugrundeliegende Bibliographie aufgelistet wird. Damit will der Autor des Spaß-Buches offenbar belegen, dass er sich sehr wohl mit der Demokratischen Partei auseinandergesetzt hat, aber letztendlich nichts gefunden hat, was nach seiner politischen Ansicht einen Text rechtfertigen würde.



Die mittlerweile über 1.200 Bewertungen der Amazon-Nutzer fallen zum größten Teil positiv aus. Über 86 Prozent bewerten das Buch mit fünf Sternen. Da ist beispielsweise von "das muss man lesen" oder "alles so schön leicht verständlich" die Rede. Oder das das Buch so gut sei, dass man es schneller gelesen habe, als der Versand gedauert hat. Andere wünschen sich so schnell wie möglich eine Hörbuch-Version.

