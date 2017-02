Lenovo integriert Amazons Alexa in Moto-Smartphones

Vergrößern Lenovo entscheidet sich gegen den Google Assistant. © Lenovo

Amazons Alexa kommt auf Lenovos Moto-Smartphones. Den Anfang macht eine Erweiterung für das Moto Z.

Lenovo will Googles Sprachassistenten loswerden. Im Rahmen des derzeit in Barcelona stattfindenden Mobile World Congress 2017 kündigte der Elektronik-Hersteller eine Partnerschaft mit Amazon an. Im Rahmen der Kooperation soll Amazons Alexa auf Lenovos Moto-Smartphones Einzug halten.

Den Anfang macht eine neue Block-Erweiterung für das modulare Smartphones Moto Z. Während über das Design des neuen Alexa-Blocks noch keine konkreten Details bekannt sind, bestätigt Lenovo die Auslieferung in diesem Jahr. Mit Alexa können Nutzer über ihr Moto Z unter anderem Smart-Home-Anwendungen steuern, Nachrichten lesen oder einen Uber-Fahrer bestellen.

Im Verlauf des Jahres soll Alexa in weitere Moto-Smartphones integriert werden. Für die Nutzung werden keine Buttons notwendig sein, denn Alexa ist laut Lenovo immer aktiviert. Ähnlich wie Amazons Echo oder Echo Dot hören künftig also auch Moto-Smartphones jedes Gespräch mit.

