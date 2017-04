Aldi Süd verkauft ab dem 22.4. einen Smart-TV mit Triple Tuner für DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2 für 399 Euro. Damit können Sie auch das neue DVB-T2 HD empfangen.

Vergrößern Aldi-Süd: Smart-TV mit DVB-T2 HD für 399 Euro © Medion

Auch Aldi-Süd will vom Hype-Thema DVB-T2 HD profitieren. Der Discounter verkauft ab dem 22. April 2017 für 399 Euro einen Medion Life P18117 Smart-TV mit HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2). Der Medion P18117 empfängt also digitales Fernsehen in HD-Qualität via DVB-T2 HD, sowie Kabel-TV und Satellit-TV. Um verschlüsselte Programme empfangen zu können, müssen Sie noch ein CI+-Modul samt Smart Card erwerben.



Lese-Tipp : DVB-T2 HD: Receiver, Technik, Kosten und Sender



Der Medion P18117 besitzt ein Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel im 16:9-Format) mit LED-Backlight-Technologie und einer Bildschirmdiagonale von 123,2 cm (49 Zoll). Drei HDMI-Ports stehen für den Anschluss externer Geräte wie beispielsweise DVD-Player oder TV-Stick zur Verfügung. Sie können den Smart-TV zudem an ein LAN-Kabel anschließen und in ein WLAN-Netz einbinden.



Mit der Wireless Display Funktion sollen sich Inhalte oder auch der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem Medion P18117 spiegeln lassen. Typische Smart-TV-Anwendungen wie ein Internetbrowser oder Mediatheken-Apps sowie Nachrichten-Apps sind vorhanden.



Sie können den Fernseher über die mitgelieferte Fernbedienung steuern oder über die Medion-Life-Remote-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit iOS und Android bedienen. Der Medion P18117 hat die Energieeffizienzklasse A++.

Preis und Verfügbarkeit

Der Medion P18117 ist ab dem 22. April für 399 Euro in allen Aldi-Süd-Filialen erhältlich. Bei Aldi Nord war der TV bereits am 30.3. im Angebot. Der Preis ist durchaus attraktiv, wie ein Blick in unseren Preisvergleich für TV-Geräte um die 50 Zoll Größe zeigt.

- 123,2 cm (49 Zoll) LCD-TV mit Full-HD-Auflösung und LED-Backlight-Technologie

- Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

- Dynamischer Kontrast von 23.000:1

- Physikalische Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel

- Seitenverhältnis 16:9

- Helligkeit 300 cd/m² (typ.)

- HD Triple Tuner

- Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 8W RMS)

- 600 MPI (Motion Picture Index)

- Integriertes WLAN

- CI+-Schnittstelle

- HbbTV

- Wireless Display

- 3 HDMI-Eingänge

- AVS (Audio Video Sharing)

- Videotext mit 1.000 Seiten Speicher

- EPG (Elektronischer Programmführer)

- Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 200 x 200 mm) möglich

- Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45 , 3 x HDMI 1 x SCART, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV-In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)

Lieferumfang

Smart-TV, Standfüße inklusive Schrauben, Fernbedienung inklusive Batterien, AV-Adapter, YUV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

ca. 111,3 x 65 x 9,4 cm / ca. 10,3 kg (ohne Füße)

ca. 111,3 x 71 x 27,5 cm / ca. 10,6 kg (mit Füßen)