Aktuell im Angebot: Surface Pro 4 und Surface Book

Vergrößern Aktuell im Angebot: Das Surface Pro 4 © Microsoft

Das Surface Pro 4 und Surface Book sind im Microsoft Store günstiger erhältlich. Bis zu 350 Euro können Sie sparen!

Schnäppchenalarm im Microsoft Online Store: Am 30. und 31. Januar ist das Surface Pro 4 im Rahmen einer Angebotsaktion günstiger erhältlich. Beim Kauf des Surface Book können noch bis zum 12. Februar insgesamt 312 Euro gespart werden. Die Details zu den Angeboten:



350 Euro günstiger: Surface Pro 4 m3 128 GB / 4GB RAM plus Type Cover

Das Surface Pro 4 kostet hier auf dieser Seite im Microsoft Online Store inklusive Type Cover nur 799 Euro. Das betreffende Modell des Surface Pro 4 kostet regulär 999 Euro und das Type Cover hat einen Wert von 149 Euro. Damit ist das günstigste Surface-Pro-4-Modell für zwei Tage inklusive dem Type Cover satte 349 Euro günstiger erhältlich.

In dem betreffenden Surface Pro 4 steckt Intels mobile Core-m3-CPU. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 128 Gigabyte große SSD und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das 12,3 Zoll große PixelSense-Display löst mit 2.736 x 1.824 Pixeln auf. Vorinstalliert sind Windows 10 Pro und eine 30-Tage-Testversion von Office 365. Das Surface Pro 4 kann sowohl als Tablet als auch als Notebook genutzt werden. Mitgeliefert wird der Surface-Stift zum Zeichnen und Schreiben auf dem Display.

Hinweis: Nach der Auswahl des Surface Pro 4 m3 128 GB / 4GB RAM im Microsoft Store wird das Produkt zunächst mit dem regulären Preis in Höhe von 999 Euro im Einkaufswagen abgelegt. Wählen Sie anschließend das Type Cover in der gewünschten Farbe aus (Schwarz, Blau, Hellblau, Rot oder Petrol) und legen Sie es ebenfalls in den Warenkorb. Sobald Sie dann zur Kasse gehen, wird der Rabatt in Höhe von 349,99 Euro berücksichtigt und der Gesamtpreis reduziert.



Im Set-Preis von 799 Euro ist ein kostenloser Versand (2 bis 4 Werktage) enthalten. Hier geht´s direkt zum Angebot im Microsoft Store.

Lesetipp: Microsoft Surface Pro 4 im PC-WELT-Test

Vergrößern Das Surface Book ist aktuell ebenfalls im Angebot © Microsoft

314 Euro gespart: Surface Book Bundle

Das seit einigen Wochen auch in Deutschland erhältliche Surface Book ist im Microsoft Store ebenfalls aktuell und noch bis zum 12. Februar im Angebot. Beim Kauf des Surface Book über diese Seite im Microsoft Online Store erhalten Sie gratis das Surface Dock im Wert von 229,99 Euro und die Arc Touch Mouse Surface Edition im Wert von 84,99 Euro gratis dazu. Ausnahme: Die Aktion gilt nicht für das Surface Book - Intel HD Graphics / 8 GB / 128 GB / i5, also für das "kleinste" Surface-Book-Modell.

Unterm Strich können Sie also beim Kauf eines Surface Book derzeit 314 Euro sparen. Hier geht´s direkt zum Angebot (gültig bis zum 12.2.2017).

Wir haben das Surface Book getestet. Unser Fazit: "Das erste Notebook von Microsoft ist ein Volltreffer. Es bietet alles, was Sie von einem Luxus-Notebook erwarten dürfen: Makellose Verarbeitung, elegantes Design, hohe Rechenleistung und einen herausragenden Bildschirm. Sein großer Pluspunkt: Es ist mehr als ein Notebook."